В спецоперации погиб мобилизованный житель Октябрьского округа Прикамья Ахсану Тураханову было 38 лет Поделиться Твитнуть

Ахсан Тураханов / фото: портал ProCHAD

В деревне Уразметьево Октябрьского городского округа Пермского края похоронили погибшего в ходе спецоперации местного жителя Ахсана Тураханова. Об этом сообщает окружной портал ProCHAD.

Ахсан родился в д. Сорокино 17 мая 1984 года, окончил Уразметьевскую среднюю школу, Октябрьский филиал колледжа по специальности «мастер по деревообработке». Срочную службу проходил в городе Шахты в танковых войсках, затем — в Чечне.

Был мобилизован для участия в СВО 28 сентября 2022 года. Погиб 14 мая 2023 года. У него остались мать, жена и дочь.

«Это 11-й наш земляк, погибший в Украине, и первый из тех, кто был мобилизован в сентябре прошлого года», — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что в Лысьве Пермского края состоялись похороны Фарида Алиева, погибшего 30 апреля в ходе боевых действий в городе Артёмовск (ДНР).

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