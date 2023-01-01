В спецоперации погиб 34-летний Фарид Алиев из Пермского края Он добровольцем ушёл на СВО в январе 2023 года Поделиться Твитнуть

Фарид Алиев

ВКонтакте

Во вторник, 23 мая, в Лысьве Пермского края состоялись похороны Фарида Алиева, погибшего 30 апреля в ходе боевых действий в городе Артёмовск (ДНР). Об этом сообщили ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы.

Фарид родился 28 марта 1989 года. Окончил 9 классов в Лицее № 1, после школы поступил в ЛПК. Параллельно учился и успешно окончил Пермский технологический техникум, после — получил диплом Высшей школы экономики. В студенческие годы играл в КВН, занимался каратэ. Работал в Казани, Москве. Часто приезжал в Лысьву.

Добровольцем ушёл на СВО в январе 2023 года.

Фарид был сыном директора лысьвенской школы для детей с ОВЗ Марины Волеговой. Все руководители образовательных учреждений Лысьвенского городского округа в соцсетях выразили соболезнования женщине.

Прощание с Алиевым состоялось в Лысьвенском КДЦ. В церемонии приняли участие представители администрации Лысьвенского округа, военного комиссариата, ветераны боевых действий и военной службы, общественники и жители города.

Фарид Алиев представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.