В Перми на улице Тургенева загорелся частично расселённый дом На пожаре погибших и травмированных нет Поделиться Твитнуть

В четверг, 24 мая, в 11.39 в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в частично расселённом многоквартирном доме по адресу: Пермь, ул. Тургенева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На тушение огня выехали два десятка пожарных, было привлечено пять единиц техники.

Предварительно, площадь возгорания составила 130 кв. м.

«На пожаре погибших и травмированных нет», — отчитались в МЧС.

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