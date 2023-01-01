В Перми на улице Тургенева загорелся частично расселённый дом
На пожаре погибших и травмированных нет
В четверг, 24 мая, в 11.39 в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в частично расселённом многоквартирном доме по адресу: Пермь, ул. Тургенева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На тушение огня выехали два десятка пожарных, было привлечено пять единиц техники.
Предварительно, площадь возгорания составила 130 кв. м.
«На пожаре погибших и травмированных нет», — отчитались в МЧС.
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