Полиция показала кадры задержания в Перми подозреваемого в организации незаконной миграции Мужчина оформил более 100 фиктивных трудовых договоров с жителями среднеазиатских республик Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Центра противодействия экстремизму краевого МВД и спецназ задержали в Перми 57-летнего мужчину, который подозревается в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Следствие считает, что с декабря 2021-го по январь 2023 года он оформил более 100 фиктивных трудовых договоров с жителями среднеазиатских республик. Для этого он использовал данные сторонних людей, зарегистрированных в качестве ИП, которые фактически данной деятельностью не занимались.

За свои услуги подозреваемый получал от иностранцев примерно по 3 тыс. руб. за каждый договор.

Полицейские провели обыски по месту жительства злоумышленника, в офисах и его автомобиле, изъяли трудовые договоры с иностранными гражданами, банковские карты и иную документацию.

Фигурант дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.

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