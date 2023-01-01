Елена Синица Представлена концепция развития бывшего трамвайного депо в Перми Инвестиции в развитие креативного пространства оцениваются в 200 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Труменс-групп

Сегодня, 24 мая, в краевой столице проводится форум «Дни пермского бизнеса». В рамках пленарной сессии «Креативная экономика — креативные пространства» была представлена концепция развития трамвайного депо в Перми. Ее представила генеральный директор управляющей компании «Труменс-групп» Елена Денисова. Эта компания и будет заниматься развитием пространства.

Сейчас здание имеет площадь около 4 тыс. кв. м, в планах — расширение до 4,5 тыс. кв. м. Как отметила Денисова, на данный момент объект находится в неудовлетворительном, ограниченно-работоспособном состоянии и, безусловно, требует реконструкции. Кроме этого, объект имеет некоторые сложности по части инженерных систем. Сейчас компания оценивает инвестиции в развитие пространства в 200 млн руб. Однако есть вероятность, что потребуются большие вложения, отметила Елена Денисова.

Как ранее стало известно, объект будет развиваться как фудмолл «Депо Пермь». Это будет формат гастрономического общественного пространства, включающего в себя 24 фуд-концепции с едой из разных стран мира.

Фото: презентация Труменс-групп

Со слов Елены Денисовой, компания уже получила заявки от трёх ресторанных операторов, которые хотели бы разместить на площадке полноценные кухни, а также летние террасы по периметру здания. Есть заявка и от двухуровневого ночного клуба с кухней, баром и небольшим танцполом.

В поддержку исторического назначения объекта в пермском депо планируется разместить кафе «КАМА экспресс». Это будет кафе с оригинальной системой обслуживания в виде железной дороги и поездов.

фото: презентация Труменс-групп

Помимо этого, не обойдётся и без продуктовых рядов, где можно будет купить фрукты, овощи, специи, молочную и мясную продукцию от местных производств и фермеров. Также есть планы по размещению на площадке кондитерских, пекарен, цветочных магазинов, винотеки и школы сомелье, школы кулинарного искусства, детского развлекательного центра. Кроме этого, со слов Денисовой, есть договорённости о размещении с бутиками российских дизайнеров. Будет предусмотрена и спортивная зона.

фото: презентация Труменс-групп

Появится и зелёная ферма на гидропонике. Суть проекта заключается в том, что выращенная в пределах здания зелень является экологически чистым и свежим продуктом. При этом основные потребители — повара кафе, расположенных в этом же здании фудмолла.

Известно, что зоны пространства будут функционировать в разное время. Утренняя зона (для завтраков и спорта) будет работать с 08.00 до 20.00, дневная зона (все кухни и все центральные пространства) — с 10.00 до 22.00, вечерняя зона (бары и зона для live-выступлений) — с 18.00 до 03.00.

Резюмируя, Елена Денисова добавила, что в планах запустить работу фудмолла ближе к концу 2025 года, к новогодним праздникам.









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