В Перми на перекрёстке улиц Куйбышева и Пушкина отключили светофоры Поделиться Твитнуть

В среду, 24 мая, в центре Перми на перекрёстке улиц Куйбышева и Пушкина с 8:00 до 17:00 не будут работать светофоры. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.

Это связано с тем, что Камские электросети проводят на участке профилактические работы.

Водителей просят быть внимательными, снижать скорость перед данным перекрёстком и при его пересечении руководствоваться Правилами дорожного движения.

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