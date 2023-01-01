В Перми на перекрёстке улиц Куйбышева и Пушкина отключили светофоры
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В среду, 24 мая, в центре Перми на перекрёстке улиц Куйбышева и Пушкина с 8:00 до 17:00 не будут работать светофоры. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.
Это связано с тем, что Камские электросети проводят на участке профилактические работы.
Водителей просят быть внимательными, снижать скорость перед данным перекрёстком и при его пересечении руководствоваться Правилами дорожного движения.
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