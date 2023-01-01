В Пермском крае 27% жителей столкнулись с падением заработной платы Столько же опрошенных сообщили об увеличении заработка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 27% опрошенных жителей сообщили, что весной 2023 года по сравнению с 2022 годом уровень их заработной платы снизился (по доле таких ответов регион занял второе место в России). Еще 27% рассказали, что стали зарабатывать больше, чем год назад. У 45% респондентов доходы за год никак не изменились. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

В целом по Приволжскому федеральному округу и по России на падение заработных плат пожаловались 20%. О росте зарплат сообщили 22% жителей Поволжья и 20% россиян.

Об увеличении заработных плат рассказали 30% представителей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» — это самый высокий показатель среди всех трудовых сфер. С падением заработных плат чаще всего сталкивались представители розничной торговли — 38%.

Увеличение доходов чаще всего происходило у молодых работников — о росте заработных плат сообщили 28% респондентов 18-24 лет и только 11% — в возрасте старше 55 лет.

Напомним, средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае по итогам апреля 2023 года составила 50 574 руб., а средняя ожидаемая — 45 256 руб.

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