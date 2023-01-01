Алёна Бронникова Жители Пермского края стали разводиться на 12% чаще Количество браков снизилось на 6% Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае за первый квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года участились случаи разводов на 12,1% (на 305 случаев), и на 6,05% (на 194 случая) снизилось число зарегистрированных браков. Такие данные приводит Пермьстат об общей характеристике воспроизводства населения за январь-март текущего года.

Тенденции остаются в направлении депопуляции населения, однако естественная убыль в первом квартале снизилась с прошлого года с 4,6 тыс. до 3,2 тыс. чел. (разница — 30,23%). По статистике, немалую долю смертности составляет количество людей трудоспособного возраста — 27,3% от общего числа.

При сокращении смертности на 16,07%, с 10,5 до 8,8 тыс. умерших, в том числе детей до 1 года — с 36 до 24 чел., наблюдается сокращение рождаемости. С января по март 2022 года родились 5894 чел., в 2023-м — 5601 чел. (5%). Большинство новорождённых пришлось на женщин 30-34 лет — 27,6%.

В целом в 2022 году был зафиксирован спад рождаемости на 7,3% и снижение уровня смертности на 20,9% по сравнению с 2021 годом. Для улучшения демографических показателей власти Прикамья решили выдать в 2023 году сертификаты на репродуктивное обследование 2 тыс. молодых семей.





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