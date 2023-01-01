Максим Артамонов В Пермском крае мужчину осудили на 18 лет за двойное убийство из-за наследства Дело рассматривал суд присяжных Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Судья Пермского краевого суда Олег Ахматов огласил приговор, постановленный на основании вердикта присяжных, в отношении пермяка, обвиняемого в двойном убийстве ради наследства. Его осудили на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как следует из материалов дела, 29 февраля прошлого года в д. Кеты Пермского района подсудимый пришёл в дом, где жила гражданская жена его умершего брата. Он выстрелил из ружья сначала в неё, а затем в её подругу, которая случайно оказалась в доме, став свидетельницей преступления.

После выстрелов мужчина нанёс обеим женщинам удары колюще-режущим предметом. От полученных ранений они скончались, а мужчина скрылся с места преступления.

Двойное убийство он совершил, чтобы завладеть земельным участком и жилым домом, наследницей которых по завещанию являлась гражданская жена его умершего брата.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Свою вину осуждённый в ходе процесса не признал.

Приговор может быть обжалован в Четвёртом апелляционном суде (Нижний Новгород) в течение 15 дней с момента его оглашения.

Деревня Кеты расположена на правом берегу Усолки (приток Нижней Мулянки), примерно в 5,5 км к востоку от административного центра поселения, села Култаево. К северо-востоку от деревни находится аэропорт Большое Савино. В 2010 году в деревне проживало 17 человек.

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