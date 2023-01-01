Максим Артамонов В Пермском крае мужчину судят за двойное убийство из-за наследства Дело рассматривает суд присяжных Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей под председательством Олега Ахматова. Они рассматривают дело об убийстве двух женщин для завладения земельным участком и домом, которые по завещанию принадлежали гражданской жене умершего брата подсудимого. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как говорится в материалах дела, 29 января прошлого года в д. Кеты Пермского района подсудимый пришёл в дом, где жила гражданская жена его умершего брата. Он выстрелил из ружья сначала в неё, а затем в её подругу, которая случайно оказалась в доме, став свидетельницей преступления.

После выстрелов мужчина нанёс обеим женщинам удары колюще-режущим предметом. От полученных ранений они скончались, а мужчина скрылся с места преступления.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «з» и «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух или более лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Свою вину подсудимый не признаёт.

Деревня Кеты расположена на правом берегу реки Усолки (приток Нижней Мулянки), примерно в 5,5 км к востоку от административного центра поселения, села Култаево. К северо-востоку от деревни находится аэропорт Большое Савино.

В 2010 году в деревне проживало 17 человек.

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