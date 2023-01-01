Алёна Бронникова Жители Перми взыскали с перевозчика штраф за опоздание на самолёт Общая сумма составила почти 38 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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Администратор

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Семья из Перми взыскала компенсацию с автобусного перевозчика за опоздание на самолёт. Общая сумма возмещения убытков составила почти 38 тыс. руб., сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Пермяки после отпуска планировали вернуться домой из Анапы через Москву. Для этого они приобрели билеты на автобус до столицы и оттуда на самолёт до Перми. В день отправления автобус шёл с большим опозданием. В конечную точку он прибыл почти на пять часов позже. К этому моменту самолёт, на рейс которого должны были попасть потерпевшие, улетел. Новые билеты стоили 12,8 тыс. руб.

По возвращении перевозчику было составлено обращением с требованием возмещения стоимости авиабилетов, которое осталось без удовлетворения. Пермяки обратились в суд, к которому подключились специалисты по защите прав потребителей и указали на необходимость взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков оказания услуги и штраф.

«В отзыве на исковое заявление перевозчик просил отказать в удовлетворении требований в связи с фактическим оказанием услуги и задержкой из-за форс-мажорных обстоятельств, выразившихся в неисправности автобуса. Ранее им было также сообщено о форс-мажорных обстоятельствах, выраженных в загруженности трассы, а не в поломке автобуса», — сообщает пресс-служба ведомства, указывая на противоречивость показаний перевозчика.

Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрел дело и постановил взыскать с ответчика неустойку в размере 2,4 тыс. руб., стоимость «замещающих» билетов, компенсацию морального вреда 10 тыс. руб. и штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке 12,6 тыс. руб.

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