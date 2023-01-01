В Пермском крае в ближайшие три года планируют перевести в асфальтобетон более 25 километров муниципальных дорог Поделиться Твитнуть

Краевое министерство транспорта представило губернатору Пермского края Дмитрию Махонину планы регенерации грунтовых дорог на 2023—2025 годы. За этот период планируется перевести в асфальтобетон дороги в 20 населённых пунктах региона, в которых живут более 17 тыс. человек.

Как доложил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, финансированием обеспечены работы по 26,1 км грунтовых дорог предварительно в восьми муниципалитетах и городских округах — Очёрском, Оханском, Кишертском, Суксунском, Соликамском, Частинском, Бардымском и Еловском.

«В настоящее время идёт подготовка к аукционным мероприятиям, после их завершения и определения подрядчиков мы сможем приступить непосредственно к работам», — сообщил руководитель профильного министерства.

В списке населённых пунктов, через которые проходят запланированные к ремонту автомобильные дороги, есть как совсем небольшие деревни, численность населения в которых не превышает 100 человек, так и крупные, с численностью жителей в несколько тысяч. Однако внимание им будет уделено одинаковое: по условиям контрактов подрядчики устранят пучинистые участки, проведут стабилизацию грунтов при помощи специальных вяжущих составов, оборудуют водоотводные каналы для предотвращения дальнейшего разрушения, а также устроят слои износа из асфальтобетонной смеси и проведут работы по профилированию обочин. Помимо дорожных работ, строители приведут в порядок и отремонтируют автобусные павильоны и остановочные площадки.

Дмитрий Махонин подчеркнул значимость обеспечения возможностью комфортного использования транспортной инфраструктуры не только для жителей Пермской городской агломерации и центров муниципалитетов, но и для отдалённых территорий. «Крайне важно, чтобы жители небольших деревень могли так же комфортно и безопасно добираться до социальных объектов, ФАПов, школ, спортивных и культурных учреждений, как и горожане. От развития региональной сети дорог во многом зависит и развитие непосредственно агломераций. Поэтому перед профильным министерством стоит задача постепенного перевода грунтовых дорог в населённых пунктах в муниципалитетах в асфальтобетон. На эти цели из бюджета Пермского края на три года выделено более 1 млрд руб.», — подчеркнул глава Прикамья.

Напомним, в конце прошлого года самым ожидаемым для жителей стало завершение ремонта дороги Нытва — Григорьевская — Ильинский. Работы были проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Речь идёт об участке длиной 9,4 км, ведущем в село Григорьевское. Дорога является основным выездом для жителей Григорьевского и других близлежащих сёл и деревень. Кроме того, она выходит на региональную трассу Нытва — Кудымкар, по которой транспорт следует в направлении Перми и Екатеринбурга либо Ижевска, Кирова, Казани.

Капитальный ремонт автодороги стартовал в 2021 году: изначально она имела переходный тип покрытия — такой устраивают из щебёночных и гравийных материалов. Теперь же там уложен асфальтобетон, для отведения сточных вод и обеспечения долговечности покрытия уложены водопропускные трубы. Были установлены опоры наружного освещения, выполнено переустройство линии МРСК. Приведены в порядок существующие остановочные павильоны и установлены новые. Также вдоль дороги появились тротуары и барьерные ограждения, по которым жители теперь могут безопасно передвигаться, не опасаясь весенней или осенней распутицы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.