Зарина Ситдикова В Перми полностью ликвидирована очередь в детские сады Глава города Алексей Дёмкин отчитался о работе администрации за последние три года Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В прошлом году в Перми была обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования. Об этом в ходе пленарного заседания Пермской городской думы сообщил мэр Алексей Дёмкин. Заявление прозвучало во время отчёта главы города о работе администрации Перми за последние три года.

«2022-й год был ознаменован достижением важнейшего показателя — мы добились 100%-ной доступности дошкольного образования. Очередь в детские сады ликвидирована. К решению этой задачи город шёл несколько лет, ежегодно увеличивая число мест в детских садах, как муниципальных, так и частных», — отметил Дёмкин.

Глава города также обратил внимание на решение вопроса развития школьной инфраструктуры. За три прошедших года в Перми были построены пять новых корпусов, доля школ с нормативной наполняемостью возросла с 69 до 79%. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию ещё три новых учебных корпуса. Они возводятся, в том числе, за счёт краевого и федерального финансирования в рамках нацпроекта.

Экономика и инвестиции

По словам мэра, с 2020 по 2022 год объём вложений в экономику Перми вырос на 22% и достиг 141 млрд руб. Город вошёл в топ-10 рейтинга эффективности привлечения частных инвестиций, заняв по итогам прошлого года 5-е место среди 118 нестоличных населённых пунктов РФ. Объём средств, привлекаемых в бюджет Перми по нацпроектам, вырос более чем в два раза, до 5,7 млрд руб.

По данным чиновников, с 2020 года основные параметры городского бюджета увеличились на 20 млрд руб., доходы выросли на 57% (до 49,7 млрд руб. в 2022 году), расходы составили 51 млрд руб. (рост на 65%). За три года дефицит бюджета снизился в два раза. В 2022 году он составил 1,3 млрд руб. при плановом показателе в 3 млрд руб.

Межмуниципальное сотрудничество

Глава Перми акцентировал внимание на укрепление взаимодействия с городами России и зарубежья. По его словам, подписаны соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургом, Тюменью, Уфой, Казанью.

В сфере международных связей приоритетным стало установление сотрудничества с городами Китайской Народной Республики. Три крупных китайских города с развитой промышленностью высказали намерение развивать отношения с Пермью.

Ещё одним перспективным направлением стало сотрудничество с Республикой Беларусь. Делегация города Перми посетила Минск, познакомилась с продукцией местных предприятий и изучила возможности делового сотрудничества.

Жильё и социальные объекты

Глава Перми сказал об увеличении темпов расселения аварийного жилья с 39 тыс. кв. м в 2019-м до 53 тыс. кв. м в 2022-м. По его словам, в дальнейшем этому может способствовать строительство новых муниципальных домов. При этом Дёмкин признал, что в отдельных случаях снос фактически пустующих зданий затягивается из-за незавершённости процесса расселения отдельных жителей.

Мэр сообщил, что за три года доля пермяков, регулярно занимающихся спортом, увеличилась до 53% (в 2019-м — 39,7%). По мнению чиновников, этому способствовало развитие спортивной инфраструктуры — за последнее время в городе сданы база «Летающий лыжник», ФОК «Молодёжный», СК на ул. Екатерининской. В этом году запланировано открытие нового бассейна в м/р Вышка-2 и манежа «Спартак».

Культура и туризм

В своём отчёте Дёмкин напомнил о проектах, реализуемых в сфере культуры. Он перечислил ряд ДК, в которых были проведены ремонтные работы. По его словам, ко Дню города будет введён в эксплуатацию ДК Молодёжи, а в октябре планируется завершить строительство малой сцены Пермского ТЮЗа. Напомним, оно ведётся за счёт средств компании «ЛУКОЙЛ» в рамках подписанного соглашения с Пермским краем.

В качестве одного из важнейших достижений мэр отметил победу Перми во всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода. За счёт федеральных средств в центре города появятся вывески в едином стиле, будет организована система пешеходной навигации, установлены малые архитектурные формы. Эти работы планируется выполнить в этом году.

Транспорт и дороги

Глава города напомнил о завершении транспортной реформы, благодаря которой в Перми автобусы и трамваи стали более экологичными и комфортабельными, была внедрена единая система оплаты проезда и безналичный расчёт, введено новое тарифное меню.

Следующий этап — комплексная модернизация трамвайной сети в рамках концессионного соглашения. Планируется приобрести 44 новых вагона, отремонтировать 35 км трамвайных путей, а также реконструировать депо Балатово и 7 тяговых подстанций.

Как отметил Дёмкин, в 2022 году система общественного транспорта Перми заняла первое место в общероссийском рейтинге транспортных систем нестоличных городов.

Доля городских дорог в нормативном состоянии возросла с 66% в 2019-м до 84% в 2022-м. Мэр признал, что во многом это стало возможным благодаря привлечению средств федерального и краевого бюджетов. Реализованы масштабные проекты по реконструкции ул. Революции от ул. Куйбышева до Сибирской, ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева, ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии. В этом году завершится строительство дороги по ул. Сапфирной в м/р Ива.

За счёт расширения зоны муниципальных парковок и оборудования плоскостных муниципальные парковок число мест временной стоянки транспорта в центре Перми выросло практически в два раза (до 9,5 тыс.).

Благоустройство

В рамках подготовки к 300-летию Перми в городе ведётся комплексная реконструкция исторически значимых улиц, достопримечательных мест и общественных пространств. По словам Дёмкина, на сегодня приведена в порядок эспланада в квартале у монумента «Единство фронта и тыла», завершается преображение Комсомольского проспекта (обновляются фасады домов, монтируется архитектурная подсветка), на улицах Ленина и Петропавловской проводятся работы по ремонту и благоустройству территории.

«Планы по масштабному благоустройству пополнились ул. Сибирской… Мы понимали, что, начав работы осенью 2022 года, мы не войдём с ними в юбилейный год. Пользуясь случаем, я хотел извиниться за те неудобства, которые мы развели на ул. Сибирской. Но не воспользоваться возможностью, опять же помощью регионального и федерального бюджета, мы не могли. И эти работы постараемся закончить в ближайшее время. И точно закончим их в 2024 году», — сказал Дёмкин.

В числе знаковых мест, которые будут благоустроены в этом году, глава Перми отметил набережную в Кировском районе и променадную часть набережной в Ленинском районе, скверы им. Гоголя, на Слудской горке и на ул. Макаренко.

Отдельно мэр сказал о начале реализации проекта «Зелёное кольцо» по благоустройству долин рек Егошихи и Данилихи, а также Черняевского леса вместе с парком отдыха «Балатово». Добавим, что многие эти проекты осуществляются за счёт краевого и федерального софинансирования.

В ходе доклада Дёмкин подчеркнул, что по итогам 2022 года Пермь вошла в топ-7 крупнейших городов по уровню комфортности проживания. Теперь горадминистрация намерена войти в тройку лучших городов России, помимо Санкт-Петербурга и Москвы.

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