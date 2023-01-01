Алёна Бронникова На летнюю оздоровительную кампанию власти Пермского края выделили 328 млн рублей Эти средства пойдут на организацию отдыха и трудовой занятости Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём финансирования летней оздоровительной кампании Пермского края в 2023 году составил 328,6 млн руб. Из них на отдых детей власти столицы Прикамья выделили 67 млн, а на организацию трудовой занятости — 27,8 млн руб., сообщил замглавы администрации Перми Алексей Грибанов во время часа депутата на пленарном заседании гордумы 23 мая.

Для родителей предлагается финансовая поддержка для возможности отправить детей в лагерь. Так, на отдых в загородных и лагерях санаторного типа выдаются сертификаты, компенсации и субсидии предприятиям на приобретение путёвок для своих работников. Питание в лагерях дневного пребывания будет оплачено за счёт средств краевой субвенции. Размер поддержки будет зависеть от выбранного отдыха и уровня семейного дохода - от 5 до 33 тыс. руб.

Для обеспечения безопасности в лагерях проводятся комплексные проверки специализированными ведомствами. Работа несанкционированных лагерей, не имеющих разрешительных документов, исключается. В городе организованы пришкольные лагеря, лагеря дневного пребывания, которые предлагают для детей образовательные программы профильного направления, например, занятия по робототехнике, программированию и 3D-моделированию. По словам Алексея Грибанова, на сегодняшний день выдано порядка 8 тыс. сертификатов из 10 тыс. запланированных. На базе муниципальных учреждений культуры и спорта создано 122 лагеря с дневным пребыванием. Почти 17 тыс. детей отдохнут в лагерях такого типа, палаточных, а также разновозрастных отрядах.

Для детей и молодёжи будет осуществляться помощь в трудоустройстве согласно новым изменениям в федеральном законодательстве. По данным центра занятости, с 24 работодателями заключено 45 договоров для предоставления места работы. Более 1 тыс. человек летом будет занято в трудовых «Отрядах мэра», порядка 4,5 тыс. — в трудовых отрядах по месту жительства.

Ранее стало известно, что в Перми на базе бывшего лагеря «Фортуна» планируется организовать круглогодичный детский образовательный центр. В нём будут также организованы летние лагерные смены. К его проектированию могут приступить уже в этом году.

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