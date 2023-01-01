Максим Артамонов В Перми может появиться новый круглогодичный детский центр Его планируют открыть на базе бывшего лагеря «Фортуна» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские власти заявили о планах приступить к проектированию муниципального круглогодичного детского центра, который может появится на территории бывшего лагеря «Фортуна». Об этом стало известно на заседании Пермской городской думы 23 мая.

Депутат Наталья Рослякова задала главе Перми, который отчитывался о проделанной за 2022 год работе, вопрос о летнем отдыхе для детей.

«Хотела бы уточнить позицию. Я рада, что мы сделали прорыв в области дошкольного образования, но у нас не решена до конца проблема летнего отдыха. Что по загородным лагерям? Есть какие-то планы?» — спросила Рослякова.

По словам Алексея Дёмкина, сейчас в Перми работают три лагеря, которые являются муниципальным имуществом, но сданы в аренду. Это «Нечайка», «Буревестник» и «Звёздный».

«За 10-летний период аренды этого имущества оно было приведено в нормативный порядок и оказывает услуги для наших детей. При этом на базе бывшего лагеря «Фортуна» городская администрация рассматривает возможность запроектировать муниципальный детский круглогодичный образовательный центр. Он также сможет оказывать услуги летнего отдыха для наших детей школьного возраста», — пояснил глава города.

Дёмкин отметил, что в этом году чиновники могут уже приступить к проектированию.

«Всё зависит от возможностей бюджета. Как только эти возможности появятся, мы выйдем на заседание Пермской городской думы и предложим рассмотреть этот вопрос о строительстве самого этого лагеря», — добавил Дёмкин.

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