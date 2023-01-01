В Перми победителями регионального этапа чемпионата RuCode стали школьники Всего зарегистрировалось более 100 человек Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено краевым минсвязи

Подведены предварительные итоги седьмого Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode. Организаторами мероприятия являются МФТИ, ведущие вузы России, общественные организации, технопарки и кванториумы.

Традиционно Пермский край активно принимал участие в организации и проведении чемпионата RuCode. Региональными организаторами события выступают Пермский сетевой ИТ-университет и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Всего зарегистрировалось более 100 человек, часть команд принимала участие очно в Горьковской библиотеке. Мероприятие посетили министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских и руководитель Пермского сетевого ИТ-университета Ольга Димитрашко.

На площадке присутствовали команды школы № 9 им. Пушкина, Коми-Пермяцкого агротехнического техникума, техникума им. Швецова, ПГНИУ, ПНИПУ, Пермского государственного аграрно-технологического университета, НИУ ВШЭ и Пермского военного института войск национальной гвардии РФ.

По итогам соревнований в Перми места распределились следующим образом:

1 — команда «solnyshki» МАОУ СОШ № 9 им. Пушкина

2 — команда «Perm SU: busy beavers» ПГНИУ

3 — команда «LONG» ПГНИУ

«Алгоритмическим программированием точно стоит заниматься, потому что — это не просто набор знаний и навыков. Это способность мыслить логически, анализировать и решать сложные задачи. В этом году Пермь стала ещё ближе к этой дисциплине: в нашем городе появилось отделение Федерации спортивного программирования России. Так что при общем развитии ИТ-образование в крае, которое проходит на базе вузов и Пермского сетевого ИТ-университета, Пермский край становится всё более привлекательным для инвестиций в ИТ-сектор», — отметил глава минсвязи Пётр Шиловских.

Победителям достались подарки от спонсоров мероприятия, в частности, интернет-агентства «Амадо». Агентство занимается разработкой и продвижением сайтов, сотрудничает с крупными корпоративными клиентами.

Индустриальными партнёрами RuCode являются Яндекс и Сбер. Фестиваль проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В программе фестиваля онлайн-курсы и интенсивы, а также чемпионат по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту.

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