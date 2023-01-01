Алёна Бронникова Андрей Кузяев получил звание почётного гражданина Перми Такое решение приняли депутаты Пермской городской думы Поделиться Твитнуть

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Председателю общественной организации «Пермское землячество» и президенту АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрею Кузяеву депутаты пермской думы на пленарном заседании 23 мая присвоили звание «Почётный гражданин города Перми» за его вклад в социально-экономическое развитие города и активную общественную и благотворительную деятельность.

Ранее вопрос рассматривался на заседании комитета гордумы по местному самоуправлению и регламенту. Проект решения был поддержан депутатами комитета единогласно.

«Андрей Равелевич Кузяев родился в Перми. В 1991 году он учредил и возглавил одну из первых бирж в стране, которая позднее стала крупнейшим инвестиционным холдингом в России — ООО «Пермская финансово-производственная группа». Его депутатская деятельность, эффективная законодательная работа, активное участие в решении многочисленных вопросов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, традиционных конфессий принесли ему заслуженное уважение жителей города», — отметил в своём докладе мэр Перми Алексей Дёмкин.

На заседании думы было отмечено, что Андрей Равелевич ведёт активную благотворительную деятельность. При его поддержке Пермский госуниверситет реализовал ряд крупных инфраструктурных проектов. На протяжении многих лет он является меценатом Пермской государственной художественной галереи, Пермского театра оперы и балета, Белогорского монастыря, детского приюта Свято-Лазаревского женского монастыря в Верещагино, а также реализует множество других благотворительных проектов.

Глава Перми отметил, что за свою трудовую деятельность председатель Пермского землячества неоднократно награждался государственными, ведомственными и общественными наградами России. В поддержку его кандидатуры поступило 11 ходатайств.

Депутат Наталья Рослякова подчеркнула, что Андрей Кузяев «очень достойный кандидат на одно из самых почётных званий Перми и один из самых крупных меценатов нашего города».

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