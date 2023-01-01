Максим Артамонов Художественный руководитель хора «Млада» Ольга Выгузова стала почётным гражданином Перми Почётное звание ей присвоили депутаты гордумы Поделиться Твитнуть

На пленарке Пермской городской думы 23 мая депутаты присвоили художественному руководителю и главному дирижеру муниципального автономного учреждения культуры «Академический хор «Млада» Ольге Выгузовой звание «Почётный гражданин города Перми». Это звание она получила за значительный личный вклад в развитие культуры и искусства.

С докладом выступил глава Перми Алексей Дёмкин. Ранее этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту.

Ольга Выгузова родилась 25 января 1960 года в Перми. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международных конкурсов, лауреат премии в сфере культуры и искусства Пермского края.

С 2006 года она является членом Совета по культуре при главе Перми, по её инициативе было принято решение о разработке концепции развития хорового искусства в регионе. Также Выгузова работает в составе жюри, проводит мастер-классы на российских и европейских конкурсах и фестивалях.

Звание «Почётный гражданин города Перми» даёт право на пожизненное ежегодное довольствие в 100 тыс. руб. Его именем также может быть назван какой-нибудь городской топоним.

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