Максим Артамонов
Художественный руководитель хора «Млада» Ольга Выгузова стала почётным гражданином Перми
Почётное звание ей присвоили депутаты гордумы
На пленарке Пермской городской думы 23 мая депутаты присвоили художественному руководителю и главному дирижеру муниципального автономного учреждения культуры «Академический хор «Млада» Ольге Выгузовой звание «Почётный гражданин города Перми». Это звание она получила за значительный личный вклад в развитие культуры и искусства.
С докладом выступил глава Перми Алексей Дёмкин. Ранее этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту.
Ольга Выгузова родилась 25 января 1960 года в Перми. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международных конкурсов, лауреат премии в сфере культуры и искусства Пермского края.
С 2006 года она является членом Совета по культуре при главе Перми, по её инициативе было принято решение о разработке концепции развития хорового искусства в регионе. Также Выгузова работает в составе жюри, проводит мастер-классы на российских и европейских конкурсах и фестивалях.
Звание «Почётный гражданин города Перми» даёт право на пожизненное ежегодное довольствие в 100 тыс. руб. Его именем также может быть назван какой-нибудь городской топоним.
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