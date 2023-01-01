В Перми остановлены поиски пропавший три дня назад 13-летней школьницы из Казани Девочку нашла полиция Поделиться Твитнуть

В Перми остановлены поиски 13-летней девочки, которая приехала в Пермь из Казани в гости и 20 мая пропала. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Там добавили, что подростка обнаружила полиция - школьница жива, с ней всё в порядке.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае нашли двух школьников, которые 17 мая уехали из Кукуштана и пропали. Подростков обнаружили 20 мая живыми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.