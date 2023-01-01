Максим Артамонов В Перми нашли двух школьников, которые пропали несколько дней назад Их искали три дня Поделиться Твитнуть

В Пермском крае нашли двух школьников, которые 17 мая уехали из Кукуштана и пропали. Как сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на волонтёров поискового отряда имени Ирины Бухановой, подростков нашли утром 20 мая живыми. Обстоятельства пропажи не уточняются.

Двое подростков 11 и 12 лет пропали 17 мая. О поисках волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой рассказали вечером 19 мая. В администрации Пермского муниципального округа сообщали, что один из подростков ушёл из дома в с. Платошино. Он сел на рейсовый автобус Курашим—Кондратово и вышел на остановке «Чкалова».

Поиски подростков велись, том числе, в Перми.

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