Суд начнёт рассматривать апелляции на пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову 27 июня Заседания пройдут в Нижнем Новгороде Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

В Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде назначили дату начала судебного заседания по рассмотрению апелляций на приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете. Суд начнётся 27 июня, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Там же рассказали, что уголовное дело осуждённого к пожизненному лишению свободы Бекмансурова поступило в Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции 19 мая. В тот же день оно было зарегистрировано и передано судье.

Ранее сообщалось, что приговор Пермского краевого суда обжаловали как сторона обвинения (прокуратуру не устраивают в приговоре «некоторые юридические моменты»), так и сторона защиты, а также сам осуждённый.

Напомним, 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров пришёл в Пермский госуниверситет и устроил стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли, более 20 ранены, а 37 человек получили различные травмы.

Пермский краевой суд 28 декабря 2022 года признал Бекмансурова виновным и приговорил к пожизненному заключению. Исковые требования родственников погибших и пострадавших о возмещении морального вреда на общую сумму 24,91 млн руб. удовлетворены в полном объёме. Приговор в законную силу пока не вступил.

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