Прокуратура оспорила приговор устроившему стрельбу в ПГНИУ Тимуру Бекмансурову Надзорный орган не устраивают «некоторые юридические моменты» Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края направила в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции апелляционное представление на приговор Тимуру Бекмансурову, приговорённого к пожизненному заключению за нападение на ПГНИУ и убийство нескольких человек. Об этом сообщает газета «Звезда».

В надзорном органе пояснили, что оспаривается не срок заключения, а «некоторые юридические моменты» — какие именно, в публикации не уточняется.

Напомним, 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров пришёл в Пермский госуниверситет и строил стрельбу по людям. В результате нападения шесть человек погибли, более 20 ранены, а 37 человек получили различные травмы.

Пермский краевой суд 28 декабря 2022 года признал Бекмансурова виновным и приговорил к пожизненному заключению. Исковые требования родственников погибших и пострадавших о возмещении морального вреда на общую сумму 24,91 млн рублей удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Вердикт суда, кроме прокуратуры, также оспаривают сам Бекмансуров и его адвокат.

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