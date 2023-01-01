На форуме «Дни пермского бизнеса» будет работать более 20 деловых площадок Поделиться Твитнуть

Организаторы опубликовали программу краевого форума «Дни пермского бизнеса. Реальный мир — реальные возможности». Мероприятие пройдёт в столице Прикамья 23 и 24 мая в выставочном центре PermExpo (ш. Космонавтов, 59).

С первого дня на форуме будет работать объединённый стенд поддержки развития бизнеса. Предприниматели Пермского края смогут проконсультироваться по любому вопросу ведения бизнеса, получения льготного финансирования, субсидий и нефинансовой помощи. Свои представительства откроют более 20 инфраструктур господдержки и 8 банков.

В экспозоне более 100 компаний презентуют свою продукцию, поделятся успешными бизнес-кейсами, обсудят возможности сотрудничества и найдут новых партнёров.

На первом этаже разместится презентационная площадка муниципальных образований Прикамья. Свои стенды вместе с уникальными предприятиями представят более 20 территорий, а инвестиционный потенциал презентуют представители более 30 муниципалитетов. Для глав территорий проведут мастер-класс по работе с инвесторами, модератором которого будет Алексей Бобов, директор по региональному развитию Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР).

Хедлайнером форума станет Владимир Пирожков, российский промышленный дизайнер, в портфолио которого есть проекты для промышленной, космической и авиационной индустрии: «Сухой Superjet 100», КАМАЗ, факел олимпийского огня для Олимпиады в Сочи-2014. Он расскажет о том, как промышленный дизайн прогнозирует будущее и какие принципы можно применить в построении бизнеса. Его выступление пройдёт 23 мая в 13:00 в конгресс-холле.

Среди спикеров-хедлайнеров будут также Рауль Салахов, ведущий менеджер по партнёрскому привлечению OZON, который расскажет о реальных возможностях электронной торговли, Ольга Шандуренко, эксперт Агентства стратегических инициатив, директор проектов дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты», и Ольга Юракова, ментор региональных команд всероссийского Акселератора промышленного туризма АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке Минпромторга РФ, которые расскажут о трендах и лучших кейсах промышленного туризма. Выступления спикеров состоятся 23 мая в 11:30 и 18:30 соответственно.

Одной из главных тем форума будет «Развитие eCom и инвестиции в новые рынки». В первый день форума состоится панельная дискуссия на тему электронной коммерции.

Спикерами выступят министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин и управляющая Пермским отделением Сбербанка Анна Салеева, а представители крупнейших маркетплейсов «Озон», «СберМегаМаркет» и «Яндекс.Маркет» расскажут об особенностях сектора, трендах года и способах влияния на рост продаж.

Эдуард Соснин отметил, что в этом году ключевая тема форума — развитие инвестиционного потенциала территорий Прикамья.

«Для развития предпринимателей важны новые контакты, обмен опытом, свежие идеи и обратная связь экспертов. Всё это предприниматели смогут получить на форуме «Дни пермского бизнеса». Мы подготовили насыщенную программу для бизнеса разных отраслей — планируется более 20 тематических площадок. На два дня форум станет площадкой открытого диалога предпринимателей, инвесторов, представителей финансовых структур и органов власти. Рассчитываем, что предприниматели получат максимум информации и пользы для масштабирования своего дела и смогут привлечь инвестиции в проекты», — уточнил министр.

Инвестиционный потенциал Пермского края и основные меры поддержки развития инвесторов презентует Яна Фурман, генеральный директор ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития», совместно с общественными деловыми объединениями.

Кроме этого, в программе — лекции, семинары, мастер-классы на самые разные темы: креативная экономика, инвестиции, тренды налогового контроля, экспорт, а также локализация части производства на территории стран СНГ.

Про развитие социального предпринимательства в России расскажет Владимир Вайнер, директор Фабрики позитивных изменений, заведующий Центром инновационных экосистем в социальной сфере НИУ ВШЭ. Его выступление можно увидеть 23 мая в 17:00.

В завершение первого дня форума будет награждение лидеров регионального этапа Всероссийской ежегодной премии «Экспортёр года».

В среду, 24 мая, на форуме пройдёт круглый стол «Инклюзивные технологии в предпринимательских проектах». Бизнес представит кейсы по совместным проектам помощи мобилизованным, вернувшимся из зоны СВО, и их семьям.

В конгресс-холле состоится пленарная сессия «Малый и средний бизнес Пермского края: от адаптации к росту». Участники обсудят формирование экосистемы малого и среднего бизнеса в крае, тренды и перспективы развития электронной коммерции, высокотехнологичного экспорта, лёгкой промышленности, а также пути снижения административных барьеров. Среди спикеров сессии — заместитель генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Андрей Железняков, заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов, руководитель регионального УФНС Наталья Гурова, вице-президент Евразийского патентного ведомства Эмиль Маммадов.

Впервые в рамках форума состоится открытое заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Пермского края. Участники обсудят актуальные темы инвестиционной деятельности и инвестпроекты, претендующие на статус приоритетных.

На площадке «Экспорт» состоится стратегическая сессия с компаниями из сферы IT по выходу на экспортные рынки, семинары по работе со странами СНГ. 24 мая с 13:00 до 16:30 для предпринимателей будет работать биржа контактов в рамках бизнес-миссии с компаниями из Беларуси и Казахстана, чтобы каждый предприниматель смог открыть новые рынки сбыта через прямой контакт с потенциальными покупателями.

Кроме того, на площадке запланированы секции по детскому предпринимательству, туризму и проектам «Пермь-300».

Регистрация участников открыта на сайте форума https://businessperm.ru/registration. Торжественное открытие мероприятия пройдёт с 10:00 до 11:00. Регистрация участников начнётся в 9:00. Подробная программа размещена на сайте форума.

Трансляция всех событий будет доступна на сайте https://businessperm.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/zpp_perm.

Ежегодный форум «Дни пермского бизнеса» проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором мероприятия является региональный центр «Мой бизнес» по поручению Агентства МСП при поддержке правительства Пермского края и администрации Перми.

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