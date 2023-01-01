На Пермь надвигается гроза А на севере края выпал град Поделиться Твитнуть

В Перми во второй половине дня 22 мая возможны локальные ливневые дожди со слабыми грозами. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В университете добавили, что на севере Пермского края грозы фиксируются уже с утра, и кучево-дождевые облака также развиваются в центральных районах региона.

Пользователи соцсетей сообщают, что, кроме гроз, в Прикамье местами выпал град «размером с виноград или горох». Градом, к примеру, засыпало участок трассы Пермь—Березники, прошёл он и в районе Чердыни.

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