Максим Артамонов В Соликамске жительница отсудила у коммунальщиков полмиллиона за падение у входа в храм Женщина поскользнулась и оказалась в больнице Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае жительница Соликамска по решению суда получила 500 тыс. руб. за травмы, полученные при падении на льду у храма. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов по региону.

Деньги были взысканы с коммунальной службы, отвечавшей за состояние дороги.

Как пояснили в ведомстве, в апреле прошлого года женщина шла в Спасо-Преображенскую церковь, но не дойдя до неё несколько метров, поскользнулась на льду, упала и получила множественные переломы.

Пострадавшую на скорой увезли в больницу, где у неё диагностировали переломы руки и ноги. В итоге женщине потребовались операция и долгое лечение.

Суд установил, что причиной падения стал гололёд, а виновной в произошедшем признали подрядную организацию «Химспецстрой». Эта компания заключила с местными властями с муниципальный контракт по содержанию дороги.

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