Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми состоялась презентация кинопроекта «Пермь как фильм» Открыта регистрация на кинопоказы и специальные события проекта Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Кинопроект, приуроченный к 300-летию Перми, пермские кинематографисты начали воплощать в 2021 году, и за это время сняли десять документальных фильмов и один игровой.

Результат был предъявлен СМИ в частной филармонии «Триумф» 18 мая.

Премьерные показы фильмов проекта начнутся 27 мая в Пермском доме народного творчества «Губерния». Зрителям представят пятисерийный фильм «Пермь. Зелёные острова природы» (16+), посвящённый природным достопримечательностям, примечательным животным и растениям, которые можно наблюдать в городской черте. 17 июня состоится показ этого фильма в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

7 июня в «Триумфе» пройдёт премьера фильма «Продавец счастливой пиццы» (16+) – единственной игровой картины проекта. Режиссёр Алексей Романов снял историю парня, занимающегося доставкой еды, который проходит (точнее, проезжает на велосипеде) через множество забавных эпизодов. В главной роли – актёр Театра-Театра и «Новой драмы» Алексей Корсуков, в эпизодах и камео «засветились» многие популярные пермские актёры и медийные лица.

После показа состоится концерт группы «Пятый корпус», написавшей музыку к фильму.

11 июня в «Триумфе» состоится премьерный показ фильма Ольги Аверкиевой «Женское лицо» (16+). Это пять новелл о пермских женщинах, занимающихся благотворительностью. В течение вечера будет работать благотворительный маркет в поддержку организаций, которые представляют героини фильма. Зрители смогут купить мерч фондов и пермских мейкеров, а вырученные средства будут направлены в организации.

12 июня в «Триумфе» пройдёт премьера фильма «Воспоминания о городе М» (16+) московского режиссёра (но бывшего пермяка) Бориса Караджева. Перед показом состоится экскурсия по «молотовским» местам, которую проведёт писатель, публицист Светлана Федотова, а после просмотра состоится обсуждение фильма с Борисом Караджевым.

13 июля экскурсия Светланы Федотовой «Профессорский дом» (12+) предварит показ фильма Ольги Аверкиевой «Пермь. Дом учёных» (12+). Сам фильм представят в «Триумфе», и в течение вечера здесь будет организована выставка-фотозона с элементами советской квартиры 1950-1970 годов от реставрационной мастерской «СноваНовое».

8 июля – премьерный показ фильма «Я – Пермь» (12+), который пройдёт в малом амфитеатре на набережной. В фильм вошли «народные» кадры города, взятые из любительского видео. Фильм представляют авторы проекта Ольга Аверкиева и Семён Соснин.

22 июля здесь же состоится премьера научно-популярного сериала в восьми частях «Комнатные растения» (12+) – о растениях, в том числе экзотических, которые могут жить среди нас. Ботаники из серии в серию погружают зрителя в знания о том, как ухаживать за комнатными растениями и как можно дольше сохранить жизнь зелёным друзьям.

В киноцентре «Премьер» 10 августа пройдёт премьерный показ фильма «Хор» (12+) режиссёра Павла Печёнкина о знаменитом пермском хоре «Млада» и его руководителе Ольге Выгузовой.

15-21 сентября в рамках Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» (16+) состоятся ещё две премьеры. В киноцентре «Премьер» зрители увидят фильм Павла Печёнкина «Семейный портрет» (12+) – обобщённый портрет семьи «советской эпохи» – и фильм «Частная жизнь» (16+) режиссёра Галины Красноборовой, основанный на любительских киносъёмках советской эпохи.

Затем фильмы проекта будут показаны 9-22 октября в рамках киноклуба «Пермь как фильм» (16+) в библиотеке им. Горького. С 4 ноября стартует их прокат в киноцентре «Премьер» и в 160 социальных кинозалах Пермского края. Будут и специальные показы на других площадках.

В рамках проекта «Пермь как фильм» была проведена ещё одна масштабная работа – создание видеоархива о Перми. Редакторы проекта Семён Соснин и Александр Дерябин нашли, оцифровали и описали кинохронику, снятую в Перми начиная с 1918 года. По словам директора киностудии «Новый курс» Владимира Соколова, результатом этой работы станет сайт, куда могут обращаться учащиеся, исследователи, историки и все, кого интересует кинематографическая история Перми.

Регистрация на показы и специальные события проекта уже открыта.

Никита Чунтомов

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