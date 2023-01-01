Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми состоялась презентация кинопроекта «Пермь как фильм»
Открыта регистрация на кинопоказы и специальные события проекта
Кинопроект, приуроченный к 300-летию Перми, пермские кинематографисты начали воплощать в 2021 году, и за это время сняли десять документальных фильмов и один игровой.
Результат был предъявлен СМИ в частной филармонии «Триумф»
18 мая.
Премьерные показы фильмов проекта начнутся 27 мая в Пермском
доме народного творчества «Губерния». Зрителям представят пятисерийный фильм
«Пермь. Зелёные острова природы» (16+), посвящённый природным
достопримечательностям, примечательным животным и растениям, которые можно
наблюдать в городской черте. 17 июня состоится показ этого фильма в
Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».
7 июня в «Триумфе» пройдёт премьера фильма «Продавец
счастливой пиццы» (16+) – единственной игровой картины проекта. Режиссёр Алексей
Романов снял историю парня, занимающегося доставкой еды, который проходит
(точнее, проезжает на велосипеде) через множество забавных эпизодов. В главной
роли – актёр Театра-Театра и «Новой драмы» Алексей Корсуков, в эпизодах и камео
«засветились» многие популярные пермские актёры и медийные лица.
После показа состоится концерт группы «Пятый корпус»,
написавшей музыку к фильму.
11 июня в «Триумфе» состоится премьерный показ фильма Ольги
Аверкиевой «Женское лицо» (16+). Это пять новелл о пермских женщинах,
занимающихся благотворительностью. В течение вечера будет работать
благотворительный маркет в поддержку организаций, которые представляют героини
фильма. Зрители смогут купить мерч фондов и пермских мейкеров, а вырученные
средства будут направлены в организации.
12 июня в «Триумфе» пройдёт премьера фильма «Воспоминания о
городе М» (16+) московского режиссёра (но бывшего пермяка) Бориса Караджева.
Перед показом состоится экскурсия по «молотовским» местам, которую проведёт
писатель, публицист Светлана Федотова, а после просмотра состоится обсуждение
фильма с Борисом Караджевым.
13 июля экскурсия Светланы Федотовой «Профессорский дом»
(12+) предварит показ фильма Ольги Аверкиевой «Пермь. Дом учёных» (12+). Сам
фильм представят в «Триумфе», и в течение вечера здесь будет организована
выставка-фотозона с элементами советской квартиры 1950-1970 годов от
реставрационной мастерской «СноваНовое».
8 июля – премьерный показ фильма «Я – Пермь» (12+), который
пройдёт в малом амфитеатре на набережной. В фильм вошли «народные» кадры
города, взятые из любительского видео. Фильм представляют авторы проекта Ольга
Аверкиева и Семён Соснин.
22 июля здесь же состоится премьера научно-популярного сериала
в восьми частях «Комнатные растения» (12+) – о растениях, в том числе экзотических, которые могут жить среди нас. Ботаники из серии в серию погружают
зрителя в знания о том, как ухаживать за комнатными растениями и как можно
дольше сохранить жизнь зелёным друзьям.
В киноцентре «Премьер» 10 августа пройдёт премьерный показ
фильма «Хор» (12+) режиссёра Павла Печёнкина о знаменитом пермском хоре «Млада»
и его руководителе Ольге Выгузовой.
15-21 сентября в рамках Международного фестиваля
документального кино «Флаэртиана» (16+) состоятся ещё две премьеры. В
киноцентре «Премьер» зрители увидят фильм Павла Печёнкина «Семейный портрет»
(12+) – обобщённый портрет семьи «советской эпохи» – и фильм «Частная жизнь»
(16+) режиссёра Галины Красноборовой, основанный на любительских киносъёмках
советской эпохи.
Затем фильмы проекта будут показаны 9-22 октября в рамках
киноклуба «Пермь как фильм» (16+) в библиотеке им. Горького. С 4 ноября
стартует их прокат в киноцентре «Премьер» и в 160 социальных кинозалах
Пермского края. Будут и специальные показы на других площадках.
В рамках проекта «Пермь как фильм» была проведена ещё одна
масштабная работа – создание видеоархива о Перми. Редакторы проекта Семён Соснин
и Александр Дерябин нашли, оцифровали и описали кинохронику, снятую в Перми начиная с 1918 года. По словам директора киностудии «Новый курс» Владимира
Соколова, результатом этой работы станет сайт, куда могут обращаться учащиеся,
исследователи, историки и все, кого интересует кинематографическая история
Перми.
Регистрация на показы и специальные события проекта уже открыта.
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