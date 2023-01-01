Елена Синица Депутаты краевого парламента отчитались о доходах в обобщённом виде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края отчитались о своих доходах за 2022 год. Данные в обобщённом виде появились на сайте ведомства.

В документе содержится информация о количестве депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной (постоянной) основе (в парламенте региона их 16). Также известно, что все 16 депутатов предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Ранее депутаты парламента утвердили проект закона, который позволил им не раскрывать информацию о своих доходах публично.

По данным в пояснительной записке, на сайтах представительных органов смогут размещать «обобщённую» информацию о доходах. Уточняется, что публикация не будет содержать персональных данных, которые бы могли позволить индивидуализировать имущество.

Также сообщалось, что таким образом региональное законодательство привели в соответствие с федеральным.

Теперь информация о доходах выглядит следующим образом:

Фото: сайт Законодательного собрания

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