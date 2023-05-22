Елена Синица В космос запустят «Союз-2.1а» с логотипом 300-летия Перми Сейчас ведётся подготовка к пуску ракеты Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На Байконуре готовится к запуску «Союз-2.1а» с логотипом 300-летия столицы Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

«Завершилась установка космической ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23». Сейчас ведётся подготовка к пуску ракеты, он запланирован на 24 мая в 15.56 по московскому времени», — говорят в ведомстве.

На судне имеется символика, связанная с трёхсотлетием Перми.

Как отметили в региональном правительстве, край вносит огромный вклад в развитие отрасли. В ведомстве также поблагодарили коллег из Роскосмоса за поддержку этого начинания.









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