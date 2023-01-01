Кредитор ПАО «Мотовилихинские заводы» предложил вывести предприятие из банкротства Предприятие объявили банкротом в 2018 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 19 мая, на собрании кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) представитель кредитора ООО «Аверс» Арсений Грищенко выступил с предложением рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения с целью вывода предприятия из банкротства. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам Грищенко, МЗ резко увеличило объёмы производства, прежде всего за счёт ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое выполняет гособоронзаказ. Он также отметил, что если имущественный комплекс будет продан, то у должника не хватит средств, чтобы вернуть более 17 млрд руб. кредиторам (сейчас комплекс оценивается в 9 млрд руб.).

По мнению Грищенко, условия мирового соглашения должны предполагать дисконтирование и рассрочку долгов.

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев напомнил, что для заключения мирового соглашения необходимо согласие всех залоговых кредиторов. Если оно будет получено, то Берсенев готов выйти с соответствующим предложением в суд.

Напомним, МЗ объявили банкротом в 2018 году. Общая сумма требований тогда составляла 17,6 млрд руб.

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