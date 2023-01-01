К концу недели в Пермском крае потеплеет до +33 градусов Не исключены локальные кратковременные дожди и грозы Поделиться Твитнуть

На неделе с 22 по 28 мая погоду на территории Пермского края будет определять блокирующий антициклон с центром над Южным Уралом. Он принесёт в регион жаркую погоду (температура воздуха окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы) с малым количеством осадков. Локальные и кратковременные дожди и грозы возможны в северных и центральных районах. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог.и.я».

В понедельник в Пермском крае воздух прогреется до +22…+27°, во вторник — до +23…+28°, в среду — до +24…+29°, в четверг и пятницу потеплеет уже до +26…+31°.

По предварительному прогнозу, в выходные в западных районах края увеличится вероятность дождей и гроз, а дневная температура поднимется до +28…+33°.













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