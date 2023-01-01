Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл в домашнем матче «Тюмени» Пермский футбольный клуб лишился шанса выйти в этом году в Первую лигу Поделиться Твитнуть

В матче 25-го тура чемпионата второй лиги «Амкар» в воскресенье на своём поле потерпел поражение от ФК «Тюмень». Итог 0:2. Гости забили по одному голу в каждом из таймов. Таким образом, сибиряки досрочно оформили чемпионское звание в четвёртой группе второй лиги.

«Тюмень» занимает первое место и зарабатывает путёвку в первую лигу.

До окончания сезона командам остаётся провести два тура. Следующий поединок «красно-чёрные» проведут 28 мая в Омске против «Иртыша».

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