Елена Синица В Пермском крае водитель врезался в дерево и погиб Все случилось на дороге Мысы — Ласьва Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Пермском крае ночью 21 мая на территории Краснокамского городского округа произошло смертельное ДТП — автомобилист врезался в дерево и погиб. Об этом сообщает ВЕТТА.

Известно, что все случилось на трассе Мысы — Ласьва. За рулем «Рено» 58-летний водитель допустил съезд с дороги в левый кювет и врезался в дерево, после чего машина перевернулась на крышу.

Как итог, водитель получил травмы не совместимые с жизнью.

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