Елена Синица В Чусовом мотоциклист погиб после столкновения с дорожным знаком За рулем был мужчина в возрасте 30-ти лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае мотоциклист погиб после столкновения с дорожным знаком. Все произошло в Чусовом вечером 20 мая. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Как рассказали в ведомстве, около 19:30 со стороны ул. Южная в направлении ул. Ленина двигался мотоцикл без регистрационных знаков. За рулем был мужчина в возрасте 30-ти лет. По неустановленным причинам он не справился с управлением и влетел в дорожный знак. Как итог, он скончался на месте происшествия. Пассажира госпитализировали в медучреждение.





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