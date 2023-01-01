Максим Артамонов «Звезда-2005» одержала крупную домашнюю победу Этот успех позволил пермским футболисткам подняться в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

В Перми состоялся поединок 10-го тура женской футбольной Суперлиги. Он завершился крупной победой подопечных Елены Сусловой. Ксения Шахова, Анастасия Шведова, София Шишкина забили гостям по голу. Ещё один мяч в сетку своих ворот футболистки «Крыльев Советов» отправили сами.

В итоге победа оказалась у «Звезды-2005» со счётом 4:0.

Следующий матч в турнире пермская команда проведёт 27 мая в гостях Краснодаре.

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