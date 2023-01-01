Максим Артамонов В Перми прошли обыски у адвоката Елены Першаковой У неё изъяли телефон, ноутбук, системный диск и документы Поделиться Твитнуть

В Перми продолжаются массовые обыски пермских активистов, правозащитников и журналистов. 20 мая правоохранители пришли к руководителю юрпрактики фонда «Общественный вердикт» (признан в России иностранным агентом) по основным свободам Елене Першаковой. Об этом сообщается в соцсетях правозащитной организации.

В фонде пояснили, что сначала пришли в дом к её подруге, где Елена ночевала, а оттуда поехали уже к Елене на квартиру. Обыски заняли шесть часов — с 12:00 до 18:00. У правозащитницы изъяли телефон, ноутбук, системный диск, документы Пермского «Мемориала» (не признан иноагентом, но связан с Международным «Мемориалом», признанным в РФ иностранным агентом) по делу о захвате земельного участка.

Сообщается, что обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей). Речь идёт о документах Пермского «Мемориала», которые руководители организации якобы хотели вывезти за границу.

На следующей неделе, 24 мая, Елена Першакова вызвана на допрос в ФСБ.

Напомним, 19 мая прошла серия обысков у члена Президентского совета по правам человека (СПЧ) Светланы Маковецкой и её мужа правозащитника Игоря Аверкиева, у члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, у члена СПЧ, бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, у соучредителя пермского Центра исторической памяти Веры Седининой, журналисток Татьяны Черепановой и Оксаны Асауленко, а также адвокатов Сергея Трутнева и Сергея Максимова.

Силовые действия в отношении бывших «мемориальцев» начались в марте, когда прошли обыски в офисе Центра исторической памяти и у его председателя Александра Чернышова. 5 мая Чернышов был задержан в аэропорту Шереметьево и арестован на 15 суток за хулиганство.

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