Андрей Стрельцов «Молот» продлил договор о сотрудничестве с клубом КХЛ В следующем сезоне в пермской команде вновь будут проходить «обкатку» молодые игроки ярославского «Локомотива» Поделиться Твитнуть

Пермский хоккейный клуб, выступающий в ВХЛ, и клуб из КХЛ «Локомотив» Ярославль продлили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, в следующем сезоне пермская хоккейная команда будет принимать воспитанников «Локо» в свой состав для участия в чемпионате ВХЛ.

Это традиционная форма сотрудничества между клубами ВХЛ и КХЛ. Ранее «Локомотив» сотрудничал с воронежским «Бураном», пензенским «Дизелем», ХК «Рязань» и тольяттинской «Ладой».

«Молот» был фарм-клубом череповецкой «Северстали» и хабаровского «Амура».

Сотрудничество пермяков и ярославцев началось ещё в 2021 году. Таким образом, сотрудничество между клубами продолжится третий сезон подряд.

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