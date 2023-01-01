МЧС предупредило жителей Прикамья о чрезвычайной пожарной опасности с 20 по 24 мая Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С 20 по 24 мая на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом со ссылкой на данные Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

В связи с прогнозируемыми опасными метеоявлениями: повышением температуры воздуха, дефицитом осадков и порывистым ветром, рекомендуется строго соблюдать требования пожарной безопасности.

«Будьте предельно аккуратны при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях», — обратились к жителям в ведомстве.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01».

Ранее сообщалось, что 17 мая правительство Пермского края ввело в лесах особый противопожарный режим.

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