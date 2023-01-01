С начала года в Перми демонтировали 24 нестационарных торговых объекта Также убраны 22 лотка стихийной торговли Поделиться Твитнуть

С начала года силами МКУ «Содержание муниципального имущества» в Перми демонтировано 129 движимых объектов, которые были незаконно установлены на территории города. Как уточнили в департаменте имущественных отношений администрации Перми, речь идёт о 96 вывесках, 9 рекламных конструкциях и 24 нестационарных торговых объектов, в том числе 4 автостоянках открытого типа.

Кроме того, были демонтированы 22 незаконных лотка: в Индустриальном районе — 6, по 2 — в Свердловском и Дзержинском районах, 1 объект убрали с территории Мотовилихинского района, остальные палатки и ларьки собственники демонтировали добровольно.

В мэрии напомнили, что в Перми есть 20 санкционированных площадок для уличной торговли, на которых установлено 69 торговых прилавков, организовано 138 торговых мест, которые предоставляются бесплатно.





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