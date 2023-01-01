Елена Синица В пермских ТЦ могут появиться специальные подростковые пространства Торговые центры поддержали эту идею Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В торговых центрах Перми могут появиться специальные пространства для досуга подростков. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Перми Алексей Дёмкин.

«Многие дети и подростки проводят своё свободное время в торговых центрах. Это понятно, ведь здесь есть современные зоны для отдыха, фудкорты, wi-fi, возможность зарядить гаджеты. В этом возрасте для подростков важнее всего общение, необходимо быть частью компании. Некоторые ведут себя спокойно, но бывают и негативные проявления, что вызывает дискомфорт у других посетителей», — пишет Дёмкин.

Ввиду этого и возникла идея создать на базе торговых центров специальные подростковые пространства. Здесь будут проводить досуговые и развивающие мероприятия. Руководители ТЦ поддержали эту идею, готовы предоставить помещения и оборудования. Городские власти же должны подготовить линейку событий и организовать досуг.

С июня в планах начать эту работу с ТЦ «Планета». Запланированы различные соревнования, концерты, мастер-классы для ребят. Таким образом, инициаторы будут сближать культуру потребления с культурой проведения досуга.

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