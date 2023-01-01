Алёна Бронникова В пермском ТРК 19 мая проходит бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ Диагностический тест можно пройти в ТРК «Колизей Атриум» Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В торгово-развлекательном центре «Колизей Атриум» в центре Перми проходит экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Пройти анонимное обследование на бесплатной основе могут все желающие до 15:00, сообщает ТК «Рифей».

Тест проводит Пермский краевой Центр по профилактике и борьбе со СПИД, результаты можно узнать в течение 20 минут. Заведующий эпидотделом учреждения Рашид Гибадулин советует проходить обследование не реже одного раза в год. При получении положительного результата врач советует пройти тестирование классическим методом.

По его словам, Пермский край уже несколько лет входит в десятку наиболее неблагополучных регионов России. Поэтому пермякам советуют придерживаться безопасного поведения, вовремя проходить обследования, а при выявлении ВИЧ незамедлительно начинать лечение.

Уже в марте 2023 года, по итогам первого квартала, в Прикамье было зафиксировано 440 новых случаев ВИЧ-инфекции. По статистике, на 100 тыс. человек населения приходится 87 заражённых.





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