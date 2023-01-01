Алёна Бронникова С начала года в Пермском крае зафиксировано 440 новых случаев ВИЧ-инфекции Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Прикамье с начала 2023 года краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями выявил 440 новых ВИЧ-инфицированных, сообщает «Рифей».

Несмотря на стабильное снижение заболеваемости в течение последних пяти лет, Пермский край остаётся одним из самых ВИЧ-инфицированных регионов (входит в десятку лидеров). Так, на 100 тыс. человек населения приходится 87 заражённых. Всего зарегистрировано более 32,5 тыс. человек, в том числе 363 ребёнка. Порядка 14 тыс. умерло от опасной инфекции.

В ноябре 2022 года Минздрав Пермского края зафиксировал снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией по сравнению с 2021 годом на 6,6%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.