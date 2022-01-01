Елена Синица Пермский минздрав рассказал об уровне заболеваемости ВИЧ в регионе С 28 ноября по 9 декабря все желающие смогут пройти анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-статус Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

По итогам девяти месяцев 2022 года в Пермском крае фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщают в краевом минздраве.

Поясняется, что в сравнении с предыдущим годом заболеваемость снизилась на 6,6%. Как считают в ведомстве, тенденция к снижению связана с увеличением охвата скрининговыми исследованиями населения.





Помимо этого, сообщается, что в Пермском крае доля детей с ВИЧ-инфекцией, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин ниже, чем в среднем по стране. Среди тех, кто находится под диспансерным наблюдением, антиретровирусной терапией охвачены 86,2% ВИЧ-инфицированных, говорят в минздраве края.





В региональном министерстве также рассказали, что все желающие смогут пройти анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-статус в медорганизациях Пермского края в период с 28 ноября по 9 декабря.





Кроме этого, в Перми будут работать пункты в ТРК «Колизей Atrium» (ул. Ленина, 60), с 12:00 до 15:00 1 декабря и на ж/д вокзале «Пермь-2» (ул. Ленина, 89), с 11:00 до 15:00 5 декабря.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что по предварительным итогам 2022 года, туристический поток на круизах из Перми вырос на 40% по сравнению с 2021-м годом.

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