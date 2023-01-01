Объявлен сбор средств на помощь геронтологическому центру Поделиться Твитнуть

Фото Марии Григорьевой

Каждый из нас сталкивался в жизни с одинокими пожилыми людьми, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию, с людьми, которые нуждаются в помощи в трудной ситуации. Когда люди просто доживают свой век, потому что не с кем разделить своё одиночество.

«С заботой о людях» — это проект, призванный улучшить условия тех, кто проживает в Верхне-Курьинском геронтологическом центре.

Группа волонтёров при поддержке благотворительного фонда «Губерния» реализует проект и призывает всех неравнодушных помочь престарелым людям.

Цель проекта: создание доступной среды и эмоционально благоприятных условий для жизни и отдыха пожилых людей и инвалидов на территории Култаевского филиала ГБУ ПК «Верхне-Курьинский геронтологический центр», находящегося по адресу: Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 16.

Каждый может поучаствовать в проекте, переведя денежные средства в фонд «Губерния» по реквизитам:

р/с 40703810349770000822

к/с 30101810900000000603

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 042202603

В назначении платежа обязательно указать: «Благотворительная помощь на обустройство площадки Геронтологического центра в с. Култаево в рамках социального проекта «С заботой о людях».

Ход проекта можно отследить в группе: https://vk.com/takingcareofpeople.

Торжественное завершение проекта и открытие площадки состоится 14 июля 2023 года.

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