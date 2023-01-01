Из бюджета Пермского края на ликвидацию семи крупных свалок направят 19,4 млн рублей Краевые власти провели дополнительный отбор заявок муниципалитетов Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края в мае провели дополнительный отбор заявок муниципалитетов на участие в 2023 году в регпрограмме «Экологическая реабилитация территорий» по ликвидации стихийных свалок отходов. Были отобраны семь заявок от шести округов. На финансирование работ из краевого бюджета будет направлено 19,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Самая крупная свалка, с которой планируется вывезти более 3,2 тыс. тонн отходов, будет ликвидирована в Оханском ГО, вблизи д. Шаркан. Самая большая по протяжённости свалка, подлежащая устранению, расположена в Кишертском МО у д. Сидорята. Её площадь — 34,3 тыс. кв. м.

Помимо этого, «дикие» свалки планируется ликвидировать в Чусовом (ул. Лысьвенская, 70, за гаражами в логу), в районе с. Брод Чернушинского ГО, в д. Петухово и п. Серва Кочёвского МО и в . Кушмангорт Чердынского ГО. Всего на официальные полигоны планируется вывезти 7,8 тыс. тонн отходов.

В Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья напомнили, что по итогам основного отбора в 2023 году также предстоит ликвидировать 11 крупных свалок на территориях Берёзовского, Краснокамского, Пермского, Губахинского и Юсьвинского округов. На эти цели из краевого бюджета было направлено 8,2 млн руб.

В ведомстве также добавили, что в прошлом году в Прикамье были ликвидированы 73 крупные свалки.

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