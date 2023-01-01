Максим Артамонов В Перми осудили трёх человек по делу о мошенничестве с недвижимостью на 13 млн рублей Они оставили без жилья семерых пермяков Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх горожан, которые обвинялись в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. Они оставили без жилья семь человек в результате незаконных сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, с 2017 по 2019 год мужчины узнавали о людях, которые ведут асоциальный образ жизни, и склоняли их подписывать договоры купли-продажи квартир для переселения в жильё меньшей площади. В действительности же мошенники получали документы на квартиры, а затем продавали их третьим лицам. Полученную прибыль они присваивали себе.

В результате семеро человек были лишены собственности. Общий ущерб от преступлений превысил 13 млн руб.

Суд приговорил двух членов организованной группы к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Третьему фигуранту назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и штраф 500 тыс. руб.

Кроме того, суд в полном объёме удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими. Их общая сумма составила 7,5 млн руб.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.