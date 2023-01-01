Андрей Стрельцов Главный хоккейный трофей страны прибудет в Пермь 27 мая Его привезёт и покажет болельщикам воспитанник пермского хоккея Поделиться Твитнуть

Бывший воспитанник хоккейной школы «Молот», а сейчас — ​ защитник ЦСКА Николай Макаров привезёт в Пермь Кубок Гагарина. Игрок завоевал его в этом году вместе с армейской командой.

Высший трофей КХЛ Кубок Гагарина — это переходящий хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игроки команды-победительницы могут его продемонстрировать в родном городе, что и сделает Николай Макаров 27 мая.

Сделать фотографию с Кубком, а также получить автограф хоккеиста можно будет с 11:00 до 13:00 в главном фойе УДС «Молот».

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