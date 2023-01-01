Начался снос аварийного дома на улице Василия Соломина в Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Мотовилихинском районе Перми начался снос аварийного дома по адресу: ул. Василия Соломина, 8. Это двухэтажный дом 1952 года постройки. Все его 72 жильца получили либо денежное возмещение за изымаемое жилое помещение или другое благоустроенное жильё. Сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.

«Снос дома проводится путем обрушения с использованием специализированной техники. Работы по демонтажу и расчистке на месте сноса планируется завершить до конца недели», — добавили в ведомстве.

Всего с начала этого года в Перми снесено 13 аварийных многоквартирных домов. До конца года планируется снести ещё порядка 50 расселённых «авариек».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.