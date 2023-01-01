Алёна Бронникова Пермский скульптор презентовал арт-объект из бронзы «Пермский посикунчик» Скульптуру установят у ресторана «Чӧскыт Керку» Поделиться Твитнуть

Текст

Скульптор Рустам Исмагилов, известный проектами «Пермяк — солёные уши» и «Памятник водопроводчику», представил на Форуме гостеприимства в Перми 17 мая арт-объект «Пермский посикунчик». Об этом сообщает издание «Текст».

Арт-объект в виде стоящей на столике тарелки с пирожками выполнен из бронзы и нержавеющей стали. Высота скульптуры с подставкой составляет 120 см, габариты столика — 50 на 50 см. На кромке тарелки с двух сторон написано: «посИкунчик» и «посЕкунчик».

По словам автора, гласные «И» и «Е» использованы, чтобы отразить двойную версию происхождения названия пермского пирожка с мясом. Проект был создан совместно с рестораном коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт Керку» по ул. Пермской, 67. Во второй половине мая планируется установить его рядом с заведением.

Информация о создании нового арт-объекта появилась в конце апреля. Эскизы и фотографии Рустам Исмагилов держал в секрете до начала туристического форума.





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