Максим Артамонов В Перми в мае 2023 года установят новый арт-объект «Посикунчик» Он будет находиться на улице Пермской Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия

В мае этого года у кафе национальной кухни «Чӧскыт Керку» на ул. Пермской появится новый арт-объект, посвящённый посикунчикам. Работу выполнит скульптор Рустам Исмагилов.

Памятник выполнят из бронзы и нержавеющей стали. Сам объект будет представлять собой столик с тарелкой, на которой лежат два пирожка: «посЕкунчик» и «посИкунчик». Высота скульптуры составит порядка 120 см, а габариты столика — 50 на 50 см.

Как рассказал сам автор, он намеренно использовал в названии гласные И и Е, чтобы отразить двойную версию происхождения названия популярных пирожков с мясом.

«Пока работы ещё продолжаются в мастерской. В основе — литьё из бронзы, также использована нержавеющая сталь, основание — из бетона. Высота арт-объекта — 1,2 метра, сама скульптура небольшая — полметра на полметра», — пояснил автор изданию 59.ru.

Эскизы и фотографии рабочего процесса он пока не показывает. Планируется, что арт-объект будет представлен в Gastroport на туристическом форуме в мае. Затем работу скульптора установят во дворике кафе «Чӧскыт Керку». Там пройдёт торжественное открытие, после чего арт-объект будет постоянно находиться в этом месте.

Рустам Исмагилов — выпускник Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Он работает с металлом, льдом, снегом и другими материалами в различных направлениях, в том числе монументальная скульптура. Создаёт витражи различными техниками.

Исмагилов автор таких работ, как «Пермяк солёные уши» и «Памятник водопроводчику». По его проекту был создан арт-объект «Часы обратного отсчёта», установленный в 2018 году в Разгуляе. Они отсчитывают время до 300-летнего юбилея Перми.

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