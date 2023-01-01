Алёна Бронникова Пермячка через суд добилась рецепта на бесплатное получение медицинского аппарата Поликлиника отказала женщине в обеспечении жизненно необходимого оборудования Поделиться Твитнуть

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Жительница Перми смогла через суд получить рецепт на бесплатное жизненно важное медицинское оборудование. Информация об этом появилась на сайте краевой службы судебных приставов.

По данным ведомства, результат обследования женщины в Городском консультативно-диагностическом эндокринологическом центре показал резкие скачки сахара в крови. В связи с этим врач назначил ей бесконтактный сканер глюкозы для контроля показателей, прописав это в медицинской карте. Пациентка в письменной форме обратилась за рецептом в Городскую поликлинику № 5, где ей было отказано.

«Для защиты своих прав на своевременную и полноценную диагностику женщина обратилась в суд. Право социального обеспечения на бесплатной основе гарантируется всем гражданам Российской Федерации. Кроме того, лица с социально значимыми заболеваниями должны получать препараты и средства диагностики бесплатно, по рецепту врача», — сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам разбирательства суд обязал поликлинику выделить пациентке необходимый аппарат. После передачи документа в отдел судебных приставов руководство медучреждения выдало ей рецепт на бесплатное получение медицинского сканера и расходных материалов к нему.





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